男因債務糾紛遭毆劫財 北市警速逮2嫌

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）24歲寧男因幫吳男向車行租車，反遭車行追討相關債務而衍生嫌隙，雙方3日相約協商又起衝突，寧男被吳男等人毆打並搶走身上現金約13萬元，北市警獲報於4日逮2嫌送辦。

台北市警察局信義分局偵查隊長吳坤安今天對外表示，3日晚間11時許接獲醫療院所通報，稱有男性民眾身上有多處擦挫傷並至急診就醫，立即成立專案小組啟動偵查。

經初步調查了解，被害寧男先前積欠吳男債務，他日前幫吳男向車行租借車輛後，吳男認為可用先前債務抵銷而未支付租車費用，導致寧男後來被車行追討債務，雙方因此心生嫌隙。

後來有共同友人相約寧男和吳男於3日晚間在台北市信義區永吉路見面協商，不料雙方見面後商談未果又起衝突，吳男偕友人陳男徒手攻擊寧男，並趁寧男無法反抗之際，拿走他身上現金約新台幣13萬元等，隨即逃逸。

專案小組經擴大調閱周邊監視器影像追查，鎖定犯嫌身分和車輛後，迅速於4日下午4時許將吳男和陳男查緝到案。

2嫌落網後坦承有毆打寧男情事，但否認有強盜財物，寧男卻堅稱自己身上13萬元現金遭對方搶走，全案訊後依涉強盜、傷害等罪將2嫌移送台北地檢署偵辦，持續追查案情。（編輯：陳仁華）1110606