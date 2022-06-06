跟騷法上路5天 全國受理54案有1案遭羈押

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跟蹤騷擾防制法6月1日正式施行上路，根據警政署最新統計資料顯示，全國前5天共受理54案，且開立書面告誡有16案、聲請保護令18案，另宜蘭縣1男狂叩240多通電話騷擾前妻遭聲請羈押獲准。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月6日

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）跟蹤騷擾防制法6月施行，根據警政署最新統計資料顯示，全國前5天共受理54案，且開立書面告誡有16案、聲請保護令18案，另宜蘭縣1男狂叩240多通電話騷擾前妻遭羈押獲准。

警政署今天發布新聞稿表示，跟騷法為防制性別暴力最重要的一塊拼圖，已於6月1日正式施行上路，經統計至6月5日晚間12時止，全國警方共受（處）理54案，屬於家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件達33件，一般適用跟騷法案件則有21件。

此外，違法態樣計有112個，目前以通訊騷擾居多、計有32次，尾隨接近居次、計有22次。

同時，54案中，共開立書面告誡16案，聲請保護令18案，以及建請聲押獲准案1件。

其中，宜蘭縣1名男子要求和前妻復合，竟狂叩240多通手機電話騷擾，並恐嚇前妻「抓不到妳誓不為人」，且還到女方住處盯哨，屢勸不聽，後遭宜蘭縣警察局以現行犯將他逮捕，經報請地檢署指揮蒐集犯罪事證，並向地方法院聲請羈押獲准。

此外，還有1男因侵入前妻住宅裝設密錄設備，警方受理偵辦並開立書面告誡；另有1名恐怖情人侵入受害人住處告白，遭警方開立書面告誡並移送法辦，並對被害人住所加強防護。

警政署指出，跟騷法上路前，警方已預先實作演練、提前操兵，前線員警也都熟悉操作程序，系統操作順暢，各直轄市、縣（市）警察局施行期間都積極任事、全力以赴，讓每個案件都能獲得妥善處置，充分發揮本法保護被害人的功能。

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此外，針對不符合跟騷法構成要件的告訴案件，執勤員警也向民眾詳細說明，並以適當法律條文妥適處理，避免警力浪費、疲於奔命。

警政署指出，跟騷法訂定8種行為樣態，包括監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資，透過他人、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續有這8種行為，且違反對方意願、與性或性別有關，使對方心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，就算是跟蹤騷擾。（編輯：李亨山）1110606