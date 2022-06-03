狂打近300通電話給前妻 宜蘭首件跟騷法犯嫌遭押

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭檢方表示，一名張姓男子為與前妻復合，1日狂打近300通電話給前妻，還在她工作場所外長時間盯梢及恐嚇，經檢警偵辦後，張男昨天成為宜蘭首件跟騷法的羈押犯嫌。

宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，跟蹤騷擾防制法1日剛上路當天，張男為與前妻復合，除瘋狂撥打240多通行動電話及50多通Line電話干擾前妻，還在她工作場所外，利用車輛長時間盯梢、守候，強求見面。

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檢方指出，警方獲報前往告誡後，張男雖短暫離開但又返回守候，期間其更不斷以Line傳送「你讓我等快一天」、「就是要押你」、「抓不到你，誓不為人」、「不殺你不甘心」、「把你拖去遊街」等威脅、仇恨及恫嚇言語，當晚更到前妻住處門口盯梢、丟擲玻璃飲料瓶騷擾。

地檢署表示，經警員逮捕張男後，檢察官訊後認為張男涉犯刑法恐嚇罪、蹤騷擾防制法，且有事實足認有反覆實施之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押，法院於昨天晚間裁准羈押。（編輯：李錫璋）1110603