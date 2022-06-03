已婚男不當追求女子 中市首張跟騷法告誡書開出

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（中央社記者蘇木春台中3日電）經營園藝公司的黃姓男子已婚，因工作認識某大樓社區女經理後，常假借工作騷擾，女子報案，台中警方調查後認定屬不當追求行為，今天開出跟騷法上路後台中首張告誡書。

台中市警察局婦幼警察隊今天發布新聞稿表示，跟蹤騷擾防制法於6月1日上路，中市警局至今已受理4件跟騷報案，其中3件經警方調查後，因構成要件不符或屬家暴案件等因素，不成立一般跟蹤騷擾案件；另1件，台中首張跟騷法告誡書今天開立。

警方指出，報案人稱長期遭行為人假借工作名義，用訊息及撥打電話邀約，報案人拒絕仍遭不停止騷擾，經警方調查後，此件屬於典型「不當追求」跟騷案件，立即通知行為人到案，針對男子作為，依規定開立書面告誡約制。

警方說明，報案女子擔任某大樓社區經理，因工作認識56歲已婚經營園藝公司的黃男，女子長期遭黃男假借工作名義，以訊息及撥打電話邀約，女子明確告知「除了工作上事情外，其它都不必」，但黃男仍持續騷擾行為，被害人不勝其擾因而報案。

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台中市警察局婦幼警察隊長高嘉陽表示，跟騷法是告訴乃論刑事罪，只要觸犯最少會有1年以下徒刑、新台幣10萬元以下罰金，若攜帶兇器就會加重為5年徒刑、50萬元罰金，若違反保護令則是處3年以下、30萬元以下罰金。

高嘉陽說，不當追求、恐怖情人屬常見跟蹤騷擾行為樣態，此案為中市警方針對市內首件跟騷案件實施「書面告誡」，警方受理即調查處理，落實維護被害人安全及權益。（編輯：戴光育）1110603