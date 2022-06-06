夫妻大雪山森林遊樂區步道健走 妻突遭倒木壓死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中6日電）一對夫妻5日到台中市大雪山森林遊樂區內步道健走，一棵大樹側枝突斷落壓住妻子，夫在旁目睹，妻救出送醫不治。丈夫不滿在森林遊樂區中竟發生意外，東勢林管處對園區步道全面巡檢。

63歲的張姓男子昨天和同齡的妻子到大雪山遊樂區步道健走，中午時分，張男走在前方，妻子尾隨在後，突然一聲巨響，一棵大樹倒下壓住妻子，背部、頭部都被壓在樹下，張男和其他山友合力搬開大樹，妻子拉出後緊急送醫不治。

東勢林管處透過文字稿回應，吳姓女遊客在大雪山林道35.2公里稍來小雪山步道入口處，因樹木側枝斷落發生意外，東勢林區管理處獲報後，立即派3名人員至現場協助進行CPR、3名人員進行交通疏導作業，對意外發生深表遺憾。

東勢林管處指出，稍來小雪山步道每月巡檢一次，如發現有危木立即移除，事發後已暫時封閉步道，今天派員分組進行園區步道全面巡檢。學者現場勘驗，因步道外20公尺以上的卡氏櫧倒伏，造成步道旁第二株卡氏櫧側枝被打落。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卡氏櫧倒木距離步道超過20公尺，樹幹長滿附生植物，具有萌蘗的側枝；卡氏櫧倒木生長在溝谷坡上，排水匯集處，梅雨季土壤含水飽和，根部有出現腐朽菌，根系無法固著土壤，導致樹木無法支撐樹體重量，導致根拔倒伏。

東勢林管處表示，因森林遊樂區遊客皆有團體傷害保險，遊客於營運時間內憑票進入遊樂區遭受意外傷害事故致失能或死亡者，每人身故保險金為新台幣400萬元，吳女雖持志工服務榮譽卡無須購買門票進入森林遊樂區，符合被保險人的資格條件，已協助辦理出險申請。（編輯：陳仁華）1110606