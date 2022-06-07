花蓮街頭深夜鬥毆 警帶回3人偵訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮吉安鄉6日深夜發生街頭鬥毆，游姓男子疑與人口角，雙方持球棒互毆砸車。警方初步調查，目前已知現場共8人，7日上午陸續帶回30歲莊男、18歲歐男及15歲何姓少年等3人偵訊，並持續追查在場4人。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年6月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮吉安鄉6日深夜發生街頭鬥毆，游姓男子疑與人口角，雙方持球棒互毆砸車。警方趕到發現游男頭、手受傷。警方今天帶回涉嫌傷人的莊姓等3嫌偵訊，並持續追查在場4人。

根據監視器畫面顯示，當時3台轎車停放建國路段超商前，3名男子先是下車持球棒砸車，遭砸車主不甘示弱，也持球棒朝3人走去，雙方一度在車道僵持，隨後互持鋁棒砸車打人，施暴時間約1分鐘。

花蓮吉安警分局今天發布新聞資料指出，員警到場後現場已無鬥毆情形，經在場人士告知施暴者已逃逸，遭毆打的游姓男子頭部及手部有撕裂傷，由消防人員將傷者送醫治療，無生命危險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方初步調查，游姓男子與人發生口角，雙方大打出手，目前已知現場共8人，員警已鎖定另7名男子涉案，今天上午陸續帶回30歲莊男、18歲歐男及15歲何姓少年等3人偵訊，全案依刑法聚眾鬥毆、妨害秩序罪，報請花蓮地方檢察署指揮偵辦。

不過有家屬質疑多名涉案人士當時都在場，警方只抄錄身分就放人，認為警方縱放涉嫌人。警方回應，因現場無積極具體事證，也沒人當場指認，因此員警未將現場民眾帶回釐清，將調查員警處理過程有無缺失，若有違失將依法究責。（編輯：黃世雅）1110607