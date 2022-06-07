桃園知名刺青師竟淪毒販 難逃北市警法網

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臺北市政府警察局刑事警察大隊7日指出，桃園地區許姓刺青師以免費刺青為誘餌，利用刺青紋身店為據點，並以「土鳳梨酥」字樣作為毒品咖啡包LOGO和分裝販售。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）桃園地區許姓刺青師竟以免費刺青為誘餌，吸引缺錢的弱勢者擔任詐欺車手、人頭戶和運毒小蜜蜂，利用刺青紋身店為據點，分裝販售「土鳳梨酥」包裝毒咖啡包，仍難逃法網。

台北市警察局刑事警察大隊肅竊組長林鼎淵今天對外表示，日前偵辦詐欺集團案件時，發現有毒販利用刺青紋身店當作據點，並以「土鳳梨酥」字樣作為毒品咖啡包LOGO和分裝販售。

經專案人員進一步偵辦分析，發現販毒主嫌40歲許男為桃園地區小有名氣的刺青師，以免費刺青為誘因，專門吸收弱勢且缺錢花用者擔任詐欺集團取款車手，同時提供銀行帳戶作為詐欺集團人頭帳戶，以獲得高額報酬。

此外，他們平時還可兼職外送毒品咖啡包，提供外送到府服務，賺取不法利益。

專案小組完成蒐證並見時機成熟之際，於5月底到桃園市桃園區查獲毒品分裝工廠主嫌許男，並起獲毒品咖啡包308包（市價逾新台幣15萬元）及愷他命430公克、一粒眠377公克等毒品證物。

全案詢後將許男依涉違反毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110607