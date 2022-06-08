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以棋牌社之名進行非法賭博 桃警規劃專案勤務掃蕩

2022/6/8 12:40（6/8 13:06 更新）
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桃園市警方7日晚間規劃專案臨檢勤務，針對非法賭博場所進行掃蕩，並要求業者加強自律管理。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年6月8日
桃園市警方7日晚間規劃專案臨檢勤務，針對非法賭博場所進行掃蕩，並要求業者加強自律管理。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年6月8日
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市警局桃園分局昨晚進行專案勤務，針對「棋牌社」、「麻將協會」等場所，加強臨檢及周邊區域道路攔檢；後續也將全力掃蕩各類非法賭場。

桃園市政府警察局桃園分局今天發布新聞稿表示，近日有許多非法賭博場，以合法商業登記的棋牌社或麻將協會之名「掛羊頭賣狗肉」，吸引民眾入會進行非法賭博；警方昨天晚間規劃專案臨檢勤務進行掃蕩，並要求業者加強自律管理。

警方表示，桃園市政府警察局局長許錫榮除了提醒員警要重視內部團結合作、執勤安全，也在副局長顏旺盛、刑大大隊長唐嘉仁陪同下，到臨檢處所實地了解查察狀況，展現警方執法決心。

警方呼籲，有心人切勿假借牌技交流名目，從事不法賭博行為，警方會持續全力掃蕩各類賭場不法行為，展現淨化社會治安、杜絕賭博歪風的決心。（編輯：屈享平）1110608

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