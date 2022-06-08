不當接觸翁茂鍾 法官鄭小康懲戒案7/8宣判

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（中央社記者劉世怡台北8日電）最高行政法院法官鄭小康涉收富商翁茂鍾襯衫，又未迴避審理翁案件，遭監察院彈劾。懲戒法院今天開庭，鄭小康說，事件發生至今，有深切反省。法官諭知辯論終結定於7月8日宣判。

監察院代表林文棚庭內主張，鄭小康違失行為包含在民國94年、95年及97年間與翁茂鍾飲宴3次，至104年9月間止共收受翁寄贈12件襯衫，未迴避審理翁的2件行政訴訟案件，又於宣判後致電翁；這些違失行為應以一體性評價，不能去切割新法及舊法，以104年9月起算，也沒有追懲時效已完成情形，建請合議庭就鄭違失情形予以懲戒。

鄭小康委任律師吳祚丞在庭內表示，以法官法100年施行切割，鄭小康3次與翁茂鍾同桌吃飯，都是客人角色受邀，追懲時效10年已完成，應判免議，鄭其他行為已逾越追懲時效，也應判免議。

鄭小康庭上表示，和翁同桌吃飯都是不期而遇，當時翁提議因年底公司還有餘布打算製成襯衫，當公關品送給席間人士，當下沒人反對，但後來96年間，他第二次收到襯衫覺得不妥，立即依包裹資訊致電公司，跟翁表示「不要客氣，不要再送了」，但翁稱不要嫌棄，每件襯衫價值約新台幣300元；他基於禮儀，沒有退回襯衫。

鄭小康表示，未料後續不定時還是會收到襯衫，他太輕忽了，沒做後續處理，只把襯衫丟一邊，對此輕忽行為，當庭致歉。他曾經有使用2件襯衫，但尺寸不合，2件修改費約花800元至1000元，還遭到妻子責罵指沒有這樣的價值。

鄭小康指出，有承辦怡華公司未依規定僱用原住民的2起案件，經合議庭判決怡華公司敗訴確定後，他基於曾有數面之緣，致電提醒翁，經營公司要守法；他的行為對翁的訴訟沒有任何幫忙，也沒有損及任何人，沒想過他這樣善意規勸的行為，反而造成外界誤會，確實是他思慮不周。

另外，司改會今天於法院前召開記者會表示，與翁茂鍾不當接觸往來的司法官，除了前公懲會委員長石木欽外，還有前檢察官羅榮乾、前法官曾平杉、林奇福、顏南全、蘇義洲及現任法官鄭小康等6人，已經司法院、法務部內部調查移送監察院彈劾，案件分別由懲戒法院審理中，日前以法庭之友意見書建請懲戒法院將此系列案件都公開審理。

全案緣於，司法院去年4月間公布翁茂鍾案調查結果，認定法官鄭小康收翁的襯衫，曾任翁案審判長未予迴避，判決後聯繫翁，違失情節重大，依法官法第51條規定逕行移送監察院審查。

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監察院於去年9月間通過彈劾鄭小康。案件移由懲戒法院職務法庭審理。

懲戒法院3月指出，因審判長蘇振堂退休，職務法庭合議庭成員異動，鄭小康案新合議庭成員為審判長法官呂丹玉（懲戒法院法官）、陪席法官汪怡君（台灣高等法院法官）、受命法官蔡惠如（智慧財產及商業法院庭長）、參審員丘彥南 （國立台灣大學醫學院附設醫院精神醫學部主治醫師）、參審員黃怡碧（社團法人人權公約施行監督聯盟執行長）。（編輯：李亨山）1110608