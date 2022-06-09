涉走私運毒漁船突起火 基檢：是否洩憤縱火待查

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海巡單位表示，9日上午獲報，涉嫌走私毒品的「誌誠168號」漁船於新北市金山區磺港漁港起火，海巡署磺港安檢所及新北市金山消防分隊立即前往處理，起火原因待有關單位調查。檢方表示，是否有集團洩憤縱火待查。（翻攝照片）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年6月9日

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（中央社記者沈如峰基隆9日電）「誌誠168號」漁船涉嫌走私約1118公斤愷他命毒品原料，全案檢方已將陳姓船長及張姓男子起訴、羈押禁見中，但今天這艘漁船卻不明起火。檢方表示，是否有集團洩憤縱火待查。

基隆地方檢察署5月27日曾發布新聞稿指出，「誌誠168號」漁船於今年3月涉嫌走私約1118公斤愷他命毒品原料，若經加工成毒品市價粗估約新台幣13億元，全案已將陳姓船長及張姓男子起訴、羈押禁見中。

海巡單位表示，今天上午約9時25分獲報，「誌誠168號」漁船於新北市金山區磺港漁港起火，海巡署磺港安檢所及新北市金山消防分隊立即前往處理，火勢已撲滅，起火原因待有關單位調查。

「誌誠168號」漁船於涉嫌運毒事件後，突然不明起火燃燒，引起外界重視。

基隆地方檢察署認為，這艘漁船相關涉案事證與毒品原料都已查扣，漁船上其實沒留下什麼東西可被滅證。今天漁船起火很有可能只是意外或巧合；至於是否有漏網之魚的集團成員洩憤縱火，尚待調查。（編輯：李錫璋）1110609