持無照獵槍誤擊友人臀部 花蓮男子遭偵辦

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花蓮縣秀林鄉水源村徐姓男子10日凌晨結伴上山打獵，持未經申請的自製獵槍瞄準獵物時，誤擊同行楊姓友人臀部，警方現場查扣獵槍1把、喜得釘26發、鋼珠28顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪調查偵辦。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年6月10日

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮秀林鄉水源村徐姓男子今天凌晨結伴上山打獵，持未經申請的自製獵槍瞄準獵物時，誤擊同行楊姓友人臀部，送醫後無生命危險，警方依法調查偵辦。

警方調查，41歲徐男為當地太魯閣族人，今天凌晨相約43歲楊姓、39歲簡姓友人上山打獵，3人帶著1把獵槍上山，徐男持獵槍瞄準獵物時，不明原因誤擊楊男右臀部，隨即下山報案。

警方指出，楊男臀部受傷送醫後，徐男、簡男向警方表示是跌倒造成，但因傷口為圓型穿透傷口，不像跌倒傷痕，引起警方懷疑，警方持續追問，2人才坦承是獵槍誤擊。

吉安警分局副分局長盧廣勳接受媒體聯訪指出，現場查扣獵槍1把、喜得釘26發、鋼珠28顆，因徐男自製獵槍未經申請，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪調查偵辦。（編輯：郭諭儒）1110610