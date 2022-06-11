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花蓮秀林民宅64歲男多處刀傷身亡 警鎖定犯嫌

2022/6/11 15:52（6/11 16:06 更新）
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花蓮64歲林姓男子11日上午被發現陳屍秀林鄉民有社區住家前草叢，全身多處刀傷，警方獲報後成立專案小組，封鎖現場採證，目前已鎖定凶嫌持續追查中。中央社記者張祈攝 111年6月11日
花蓮64歲林姓男子11日上午被發現陳屍秀林鄉民有社區住家前草叢，全身多處刀傷，警方獲報後成立專案小組，封鎖現場採證，目前已鎖定凶嫌持續追查中。中央社記者張祈攝 111年6月11日
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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮64歲林姓男子今天上午被發現陳屍秀林鄉民有社區住家前草叢，全身多處刀傷，警方獲報後成立專案小組，不排除為債務糾紛，循線調閱監視器，目前已鎖定犯嫌。

死者同居人林姓女子向警方表示，上午6時許獨自出門散步，林男在家門前洗車，相隔約40分鐘返家後，看見一名陌生男子全身是血，手持長刀從家裡走出，嚇得趕緊跑到距家約800公尺的新城警分局報案。

警方獲報後陪同林女返家，發現林男倒臥家門前草叢，全身約10多處刀傷，其中頭部傷勢最嚴重，已明顯死亡；附近草叢也發現沾滿血跡的衣物，死者所有的機車也不見。

新城警分局成立專案小組，封鎖現場採證，並於300公尺外沙灘發現死者機車，研判凶嫌犯案後，更換衣服、騎乘林男機車逃離現場。

死者親友表示，林男平時住在台北，昨天才回來，沒想到就遭殺害，因住屋在民有部落附近海堤，位處偏僻，平常不會有人路過，懷疑凶嫌是預謀犯案。

新城警分局副分局長張思親接受媒體聯訪指出，林男從事小額放款工作，不排除與凶嫌有債務糾紛，目前已鎖定凶嫌，持續追查。（編輯：黃世雅）1110611

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