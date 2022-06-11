男子寄毛髮放保險套給女前同事 警依跟騷法函送

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（中央社記者劉建邦台北11日電）謝姓男子從某公司離職後，6月初起陸續寄卡片、毛髮到前同事住家，或在被害人高跟鞋放置保險套等，共3名女子受害，警方蒐證後，依違反跟蹤騷擾防制法把謝男函送檢方偵辦。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞資料表示，5日、7日及10日分別接獲報案，有3名被害女子遭1名離職男同事跟蹤騷擾。獲報後，立即著手偵辦。

警方查出，33歲謝男從轄區某公司離職後，6月初起分別寄卡片、毛髮至被害人家中信箱，或在被害人高跟鞋內放置保險套，還赴前公司女廁放保險套等情形。

警方表示，經研判，謝男符合跟蹤騷擾防制法第3條第1項第6款「對特定人寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品」行為樣態。

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警方並調閱監視器畫面掌握謝男犯案身影及事證，昨晚通知到案說明。警詢時，謝男坦承涉案，員警開立書面告誡及加強約制，並依違反跟蹤騷擾防制法把謝男函送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，碰到跟蹤騷擾行為時，不要隱忍應立即報警，也可下載「北市警政」手機應用程式（App），除能透過App求救鈴發警報聲嚇阻外，也能以跑馬燈功能告知附近民眾協助報案。（編輯：戴光育）1110611