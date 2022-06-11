高雄女弒父後輕生 99歲翁刀傷失血過多致死

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄63歲吳姓女子昨涉嫌殺害99歲父親後輕生，警方今天會同檢察官、法醫初驗研判老翁因刀傷失血過多致死，下週一解剖複驗。里長表示，父女倆靠補助金勉強度日，平日偶有口角。

高雄市政府警察局新興分局轄區昨天發生一起命案。警方表示，99歲吳姓老翁在民宅內身亡，63歲大女兒疑弒父後輕生，受輕傷無生命危險，送醫包紮傷口。

警方今天表示，經會同檢察官、法醫初驗發現，老翁腳部、頭部各有刀傷，其中腳部刀傷較深，初步研判刀傷導致失血過多身亡，但確實死因仍須待下週一解剖複驗釐清。

警方指出，涉案女子因也有受傷，仍在醫院療養，待身體狀況穩定後會再進一步詢問。

附近里長今天告訴中央社記者，老翁原育有2男2女，其中一名兒子幾年前心肌梗塞過世，另名兒子近年遇車禍，無法自理、現住在安養中心，小女兒遠嫁屏東，涉嫌弒父的大女兒身心狀況不穩定，與父親2人靠補助勉強度日。

里長說，老翁以高齡99歲來說身體還算健朗，平常喜歡到家裡樓下附近散步，偶有夜晚迷路情況，但不常發生，但與大女兒間偶有口角。

據了解，這對父女3年前也曾因互相毆打等家暴情況，由社會局介入追蹤，接受關懷輔導後家人關係逐漸恢復平緩。

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高雄市政府社會局副局長葉玉如表示，如遇長輩照顧困境，可撥打長照專線1966，由專業人士協助評估是否需進行居家照顧或到中心接受照顧，也有提供喘息服務，助照顧者獲得休息；如遇家裡經濟、物資匱乏，不清楚從何求助，可撥打1999市民專線，專線人員會再將相關案件交給社會局處理。（編輯：郭諭儒）1110611

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