反年改八百壯士衝撞立法院 吳斯懷獲判無罪

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（中央社記者林長順台北14日電）中國國民黨籍立法委員吳斯懷被控於107年間參加反年改活動時，以演說煽惑群眾闖入立法院，被台北地檢署依煽惑犯罪等罪起訴。台北地方法院今天判決吳斯懷無罪，全案可上訴。

立法院於民國107年4月25日舉行軍改案公聽會，退伍軍人團體八百壯士在立法院外展開護憲維權誓師大會，並於當天下午3時許遊行，當遊行隊伍行經立法院大門時，企圖闖入立法院內，與警方爆發數次推擠衝突，多名員警及記者受傷。

檢方起訴指出，吳斯懷當時為八百壯士指揮部副指揮官，在場發表演說，藉此煽惑現場集會群眾持續拉扯破壞由台北市警察局設置在立法院大門前的拒馬、阻材，以及立法院大門、圍牆、柵欄等物品，並衝撞固守的員警，想以此方式強行入侵立法院。

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檢方表示，在場的藍天行動聯盟成員王寶芸，也發表演說煽惑陳抗群眾，並以拉扯毆打等強暴脅迫手段，妨害現場員警維持集會遊行秩序的勤務。檢方依煽惑他人犯罪罪起訴吳、王2人。

另外，11名參與活動的民眾，在現場分別有推倒警察、拉扯警分局長身體及推擠、拉扯、攻擊記者，以及以腳踹方式攻擊員警、搶奪員警盾牌等行為。檢方依妨害公務、傷害等罪將11人起訴。（編輯：謝雅竹）1110614