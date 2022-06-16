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投訴50歲婦被叫阿嬤 台中警局公文提醒執勤用語

2022/6/16 20:57
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（中央社記者蘇木春台中16日電）台中警方日前處理交通事故時，稱50歲婦人為「阿嬤」，有民眾聽到電台分享此事，透過1999向警方投訴。市警局前天發文提醒各分局，稱呼民眾應注意稱謂，避免不良觀感。

台中市警察局交通大隊14日發出公文給轄區各警分局，指有民眾反映聽到某電台主持人說台中有員警在處理車禍時，對著1名50歲的婦人問「阿嬤妳有沒有怎樣？」把民眾叫老了，認為警方應該要有同理心，應用較年輕的稱謂稱呼民眾，因此透過1999向市警局投訴。

公文指出，市警局請外勤單位提醒員警執行勤務時，稱呼民眾應注意適當稱謂，以免造成民眾不良觀感，以維護警察形象。

有基層員警認為，為此事發公文提醒是「小題大作」，將公文內容向媒體爆料。

台中市警局交通大隊今天告訴中央社記者，此函文確實為交大發文給各警分局，提醒員警注意執勤技巧，以及與民眾對談的稱位用語等。

警方指出，此公文欲提醒員警注意執勤技巧及態度，並使用適當稱位，避免引發民眾不良觀感。（編輯：戴光育）1110616

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