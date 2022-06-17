消防員電話約出報案少女性侵 懲戒法院判撤職

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（中央社記者林長順台北17日電）時任新竹縣消防局勤指中心陳姓消防員利用接聽報案電話機會，邀少女外出性侵，最高法院判刑1年10月定讞。新竹縣府移送懲戒。懲戒法院判陳男撤職並停止任用3年。可上訴。

判決指出，陳男於民國107年2月擔任新竹縣消防局救災指揮中心小隊長執勤時，接獲16歲少女求助的報案電話，獲知少女行動電話號碼，此後即藉關心名義，時常以通訊軟體LINE聯繫少女，聊天、送早餐。

107年4月間，陳姓消防員駕駛自用小客車搭載少女至新竹縣某處，在車輛後座與少女發生性行為；少女於學校輔導老師面談時提及此事，經校方通報而全案曝光。最高法院依對受扶助之人利用機會性交罪判刑陳男1年10月定讞。

新竹縣政府在案發後將陳男記1大過、停職並移送懲戒法院審理。

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陳男答辯指出，他與少女交談時，在言詞上有性騷擾的言語，但並無肢體接觸，少女經過1年7個月以後才提出告訴，他懷疑是少女產生幻覺妄想才對他不實指控。

懲戒法院審理後，認為陳男犯行明確，審酌他為滿足個人私慾，對受扶助的少女利用機會性交，所為不僅嚴重影響少女身心正常發展，並破壞消防人員及政府機關形象甚鉅，判決陳男撤職並停止任用3年。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110617