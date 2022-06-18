挺友談判 「大尾鱸鰻」演員朱九的繼子遭撞昏迷

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苗栗縣警察局通霄分局表示，苑裡鎮濱海公園停車場日前深夜有青少年聚集鬧事，立即啟動快打機制，涉案犯嫌共22人全數帶回偵辦。警方查出事件為兩派人馬糾眾談判爆衝突，其中張姓少年更開車衝撞人群；遭撞傷重的周姓男子則為演員朱九繼子。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月18日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣18日電）國片「大尾鱸鰻」飾演角頭老大的演員朱九（本名朱進新）今天發文稱，兒子為挺朋友出事，遭對方開車衝撞昏迷；警方調查，兩派人馬糾眾談判爆發衝突，已逮捕涉案22人送辦。

苗栗縣警察局通霄分局透過新聞稿說明，16日深夜接獲報案，苑裡鎮濱海公園停車場有青少年聚集鬧事，立即啟動快打機制，調派線上警力及偵查隊員前往處理，到場時發現有2名傷患，除1人手部骨折，另名周姓男子（21歲）頭部傷勢嚴重，均送往醫院救治；事後調查另有1名傷者自行就醫。

遭撞的周姓男子，是演員朱九的繼子。朱九今天透過臉書po出事發現場影片，他指出，兒子相挺朋友出事情，「對方用車子衝撞人群，撞倒3人，龍兒最為嚴重，導致頭骨嚴重破裂，腦部神經中樞系統受損，瞳孔放大，昏迷指數3，經轉院至台中榮總急救開刀，17日早上昏迷指數降為2…希望奇蹟會降臨」，並希望大家能幫兒子集氣加油。

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通霄分局偵查隊長曾冠喜接受媒體聯訪表示，經調查事件發生原因為張姓少年（17歲）與陳姓男子（21歲）因口角糾紛相約談判，兩方各自糾眾到場助陣，過程中爆發衝突大打出手，張姓少年駕駛自小客車衝撞對方人群。

曾冠喜指出，警方獲報到場迅速壓制雙方，並將涉案犯嫌共22人全數帶回偵辦，包含張姓少年在內，有5人未成年，全案詢問後依刑法聚眾鬥毆罪及殺人未遂罪移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110618