殺人未遂少年犯押解時逃逸 桃警台南市緝拿歸案

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新北市陳姓少年因案遭通緝，15日遭桃園市警方逮捕，但送往新北地方法院歸案時，陳姓少年趁隙脫逃，並在友人協助下，變裝搭乘火車逃往南部的親友家中躲藏；桃園市警局桃園分局循線追查，19日下午在台南市親友家中將陳嫌緝捕到案。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月20日

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）新北市陳姓少年因案遭通緝，15日遭桃園市警方逮捕，但送往新北地方法院歸案時，陳姓少年趁隙脫逃，桃園市警局桃園分局循線追查，19日下午在台南市親友家中，將陳嫌緝捕到案。

新北市未滿18歲的陳姓少年因殺人未遂罪被新北地方法院發布通緝，桃園分局青溪派出所員警15日查獲陳姓少年，當日晚間7時許將他押解歸案，但在警車抵達新北地院門口後，陳姓少年趁著員警打開中控鎖之際衝下車，隨後逃逸無蹤。

桃園分局副分局長陳怡誠上午接受媒體聯訪，他表示，陳姓通緝犯意圖規避刑責，於押解前往新北地方法院途中趁隙脫逃，並在友人協助下，變裝搭乘火車逃往南部的親友家中躲藏，桃園分局立即成立專案小組鎖定友人進行查緝。

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陳怡誠說，警方在循線得知相關資訊後，立即協請鐵路警察局高雄分局及台南市警局新營分局查閱嫌犯逃逸軌跡，並於昨天下午3時，前往台南市東山區親友家中，將睡夢中的陳嫌緝捕到案，案件將依法偵處並查究嫌犯友人協助逃逸藏匿的相關刑責。

桃園分局指出，對於發生押解人犯脫逃事件，已加強檢討策進，員警相關疏失責任也會依法追究，同時本案將列為案例教育，以精進相關戒護人犯措施。（編輯：謝雅竹）1110620