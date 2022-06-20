三民書局創辦人兒告母私領千萬元 二審判免還

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北20日電）三民書局創辦人劉振強逝世，次子接手公司後，認為莊姓母親明知她名下帳戶1464萬餘元為公司調度使用，卻提領一空，訴請還錢。二審認為無法證明帳戶為借名登記，判莊母免還。

三民書局股份有限公司於106年2月初證實，創辦人劉振強在106年農曆年前過世，享壽86歲。劉振強向來行事低調，家屬遵照遺願不辦公祭。

劉振強次子、現任三民書局負責人提告，指母親涉嫌偽造文書進而侵占公司款項新台幣1464萬餘元，刑事部分，檢方審酌罪證不足，本件應為遺產民事糾紛，處分不起訴。

後來，負責人以三民書局公司等名義提起民事訴訟，主張母親明知她名下帳戶為借名登記，帳戶裡的1464萬餘元為公司調度使用，卻提領一空，訴請賠償還錢。

一審駁回原告之訴，判母親免還。公司提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審日前駁回上訴，仍判母親免還，還可上訴。

二審指出，公司未能舉證證明此帳戶為借名登記，母親領走帳戶內的1464萬餘元，不構成侵害公司財產，因此仍判母親免還。（編輯：謝雅竹）1110620