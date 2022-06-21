中科院工程師因香港背景遭資遣 提告勝訴確定

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（中央社記者蕭博文台北21日電）姚姓男子在中科院擔任工程師，不滿院方以他為香港人士等理由資遣，興訟確認僱傭關係存在。二審認定姚男為台灣國民且無不勝任情形，判姚男勝訴，案經最高法院駁回上訴確定。

姚姓男子主張，他自民國108年9月起在國家中山科學研究院擔任工程師，月薪新台幣5萬8000元；109年9月間，中科院以他是香港地區人士且不能勝任工作為由資遣，但他已喪失香港永久性居民身分，並非香港地區人士。

姚男表示，任職期間平時考核結果均為良好，況且中科院錄用前，他已告知有香港背景，卻在工作逾1年後才以此為由解僱，違反誠信原則及禁反言原則。

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一審桃園地方法院認定，姚男的學識、品行、能力、身心狀況，並無不能勝任工作情事，且已持有國民身分證，在台設有戶籍及服兵役完畢，應屬國民，已非港澳條例所稱的香港居民，中科院的資遣不合法。

一審判決姚男勝訴，雙方僱傭關係存在，中科院須補發薪資。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為一審判決並無違法不當，駁回中科院的上訴，維持原判。最高法院日前駁回中科院的上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1110621