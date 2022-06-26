基市府雇員洩密遭訴 林右昌整頓電玩已撤照29家

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）時任基隆市府約聘人員張女涉嫌通風報信，將聯合稽查消息洩漏給電玩業者遭起訴。市府今天表示，基隆市長林右昌上任後下令大力整頓電玩，要求查到一家關一家，已執法撤照29家。

聯合報今天報導，前基隆市政府產業發展處工商管理科約聘人員張姓女子，被控藉由擔任公安聯合稽查小組的職權，長期透過前警友會辦事處主任王姓男子等人通風報信，將應保密的稽查項目洩給20家電玩及一家按摩業者，基隆地檢署調查後依洩密罪起訴張女等6人。

基隆市政府發言人沈詠珮上午透過新聞稿表示，基隆市電子遊戲場執照數量驚人，始源於國民黨長期執政時期，特別是前市長張通榮在即將卸任之前，大量發放電玩執照，使基隆市電子遊戲場執照爆增至79張。

沈詠珮說，林右昌上任後，認為這實在太離譜，基隆市的電玩執照居然比雙北還多，因此下令大力整頓電玩，要求查到一家關一家，而為杜絕內神通外鬼，林右昌更直接下令警察局長成立機密專案小組全力配合地檢署查緝，終於獲得突破並每年都有查緝成果，而歷任警察局長上任無不將此列為重點工作項目。

此外，林右昌進一步要求加嚴修法「基隆市電子遊戲場業設置自治條例」，新申請電子遊戲場必須距離學校、圖書館和醫院500公尺以上，若經營賭博性電玩被查獲3年內不得在原址申設，以澈底杜絕重設的空間。

沈詠珮說，經過林右昌這幾年的大力整頓，已執法撤照29家，剩餘的50張執照由於管理加嚴，目前僅剩25家營業中。（編輯：張銘坤）1110626