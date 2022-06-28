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彰化葉家3兄弟獲捐款710萬 縣府規劃成立信託專戶

2022/6/28 18:17
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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化葉家3兄弟僅靠3弟每月身障補助3000元度日，葉家老大營養不良送醫仍不治，一家慘況曝光，外界捐款踴躍，金額高達710萬餘元，縣府指出，規劃成立信託專戶協助案家生活。

62歲葉姓男子和2名弟弟相依為命，3人住在彰化縣和美鎮好修里一處三合院，因收入不穩定，經常有一餐沒一餐，僅靠弟弟每月新台幣3000元的身障補助度日，經民進黨彰化縣議員賴清美伸援，一家慘況曝光，而葉家大哥也由於營養不良送醫後因敗血症在20日病逝。

葉家3兄弟狀況經媒體披露後，有民眾捐贈白米、泡麵等物資給葉家老大及老3，也有民眾將錢匯入葉家老3的郵局帳戶及彰化縣政府社會處指定捐款的專戶，截至今天為止，葉家老3帳戶收到約新台幣320萬元，縣府社會處專戶則收到390萬元。

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縣府社會處一名科員指出，針對社會處專戶部分的捐款，規劃召開信託專戶協調會議訂立信託契約，成立信託專戶幫助案家生活及葉家老3的安置費用，至於民眾匯入葉家老3帳戶的善款，應依照捐款目的做使用。

賴清美接受媒體聯訪指出，葉家老3帳戶裡的320萬，其中20萬元將給葉家兄弟當家用，剩下的300萬則已協調規劃成立定存專戶，採取定時定額撥款方式，給葉家兄弟作為生活開支所需費用。（編輯：陳仁華）1110628

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