申報財產不實遭罰400萬 林益世興訟敗訴確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北30日電）林益世在100年間擔任立委卻財產申報不實，遭監察院裁罰400萬元，林益世興訟抗罰後，最高行政法院今天判林益世敗訴，全案確定。

判決指出，林益世於擔任立法院第7屆立法委員期間，依公職人員財產申報法規定，應定期向監察院辦理財產申報。但林益世於民國99年間收受業者陳啟祥至少新台幣6000萬元等多筆款項，交由母親沈若蘭保管，部分由妻子彭愛佳租用銀行保管箱藏匿，並沒有在100年11月17日財產申報中揭示。

判決指出，案經陳啟祥於101年6月26日向最高檢察署特別偵查組（現已裁撤）檢察官遞交自首狀，監察院循線審認林益世在100年11月17日為申報基準日所申報的財產，有故意隱匿而為不實申報的情形，裁處罰鍰400萬元。林益世不服，提起本件行政訴訟。

一審判林益世敗訴，案經最高行政法院廢棄發回後，台北高等行政法院去年3月底仍判林益世敗訴。

更一審指出，財產申報法所保護的法益不僅在於「公務廉潔」的維持，更在於「主動公開政府資訊」以實現人民知的權利。借他人名義隱匿自己所控制的財務內容，或藉其他手法增加財務資訊解讀的困難度，屬財產申報法「故意隱匿財產為不實之申報」規範，隱匿手段已屬積極妨礙人民知的權利，而有加重處罰必要。

更一審審理後確認，林益世母親沈若蘭繳回特偵組及燒毀的現金，為林益世所指示保管；妻子彭愛佳未依社會常態將現金存放銀行取得孳息，反而租用保管箱保管，顯然是在提高財產資訊不透明，且林益世明知及授意，因此這些現金來源不論是否出於陳啟祥所交付，或出於其他原因，林益世均有據實申報，以供人民檢驗的義務。

更一審審酌，林益世不僅未為申報，甚至透過交付他人保管，或藉提高資訊不透明度手法，已妨礙人民知的權利，監察院以林益世故意隱匿而未為申報的財產額度至鉅，裁處法定最高罰鍰額度400萬元，並無不法。

林益世不服更一審判決，提起上訴，最高行政法院今天認定，林益世上訴無理由，駁回上訴，全案確定。（編輯：李亨山）1110630