遭冒名向LINE好友借錢 埔里鎮長：絕不是我、勿受騙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）埔里鎮長廖志城的姓名、照片遭冒用，並透過LINE向好友借錢，友人識破後特地到鎮公所告知此事，廖志城今天強調，請大家不要相信，也不要匯款，「這絕對不是我，不要受騙」。

廖志城遭假冒姓名及照片，並透過通訊軟體LINE向好友詢問借錢事宜，友人認為不對勁，進一步詢問後識破是假冒帳號，便親自到鎮公所告知此事，廖志城今天透過臉書（Facebook）表示，有不肖人士使用他的資訊私訊友人借錢，請大家不要相信，也不要匯款。

鎮公所人員透露，廖志城的LINE帳號正常使用，未遭盜用，犯嫌應是冒用鎮長姓名、照片創立假帳號，但不知為何剛好有共同LINE好友，所幸這名大學教職員很機警，交談識破後專程到鎮公所告知此事，雖尚無人遭騙錢，但已向轄區埔里分局備案陳述過程。

廖志城提醒，網路詐騙手法越來越多，手法一直更新，如有出現親友借錢、虛擬貨幣投資、破解博弈網站、穩定獲利等關鍵字眼，務必把握冷靜、求證、求助等防詐要訣，進一步向警方求證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，埔里分局近日也接獲民眾報案稱信用卡遺失遭盜刷。埔里分局今天透過新聞稿表示，被害民眾繳納信用卡款項，發現多出好幾筆不明刷卡消費，驚覺信用卡遭盜刷，立即向警方報案，已掌握特定對象全力追緝，也提醒民眾謹慎保管信用卡。

埔里分局指出，信用卡遺失或遭竊、被盜刷請盡快致電銀行辦妥掛失停卡手續，並向銀行申請此筆交易列為爭議帳款，可請銀行提供冒刷簽單供報警；另外，可透過勤對帳、設定即時消費通知、在卡片背面簽名、消費後刪除網購信用卡資料等方法防範盜刷。（編輯：陳仁華）1110704