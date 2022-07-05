噴農藥驅蟲未防護害女童喪命 2人過失致死罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄劉姓男子因家中裝潢長蟲聯繫裝潢公司，業者請來林姓男子等人噴農藥，不料致一家4口不舒服掛急診，劉男女兒更因磷化鋁中毒死亡，雄檢將林男等2人依過失致死罪起訴。

高雄地檢署偵查時，林男等3人坦承並未取得噴灑農藥使用執照即驅蟲，檢方經行政院農委會回函，證明含有磷化鋁農藥，使用時應封鎖噴灑場所，且操作人員應領有室內設施燻蒸磷化鋁農藥代噴技術人員證書，據此依過失致死罪起訴噴灑農藥的林男、陳男，另林姓少年則移送高雄少家法院審理。

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高雄劉姓夫妻因發現鼓山區裕誠路5樓住處木作裝潢有蛀蟲，裝潢公司接獲反應後聯絡48歲林姓男子、24歲陳姓男子以及林姓少年處理，林男等3人去年10月18日上午9時許前來噴灑農藥驅除粉蠹蟲，過程中卻僅在裝潢蓋上塑膠袋防護，並未做好相關防護措施。

劉男和陳姓妻子去年10月19日晚間發現屋內有除蟲劑味道，20日凌晨，全家即因出現頭痛、胸悶、嘔吐等症狀掛急診。其中4歲劉姓女童因磷化鋁中毒致肺、心、腎、腦多重器官壞死、水腫死亡。劉男妻子的妹妹也因磷化鋁中毒致急性呼吸窘迫症候群、肺炎等傷害，全案經高市鼓山警分局報請高雄地檢署檢察官會同法醫相驗後簽分偵辦。（編輯：郭諭儒）1110705