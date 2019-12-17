誤食盤古蟾蜍中毒 花蓮1死5傷
最新更新：2019/12/17 17:37
花蓮縣豐濱鄉有6人因為誤食盤古蟾蜍（圖）而中毒，其中1人送醫後不治。（圖取自維基共享資源，作者：Evan Pickett，CC BY-SA 4.0）
（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮縣豐濱鄉日前有民眾食物中毒，造成1死5傷，花蓮縣衛生局人員採樣鑑定，今天確認6人是因為誤食盤古蟾蜍而中毒。
衛生局長朱家祥表示，民眾將蟾蜍誤認為青蛙捕捉食用，吃完1至4小時後陸續出現噁心、嘔吐及四肢麻痺等症狀，其中1人送醫後不治，其餘5人經治療已康復出院。
花蓮豐濱鄉日前有民眾食物中毒，造成1死5傷，花蓮縣衛生局人員採樣鑑定後，17日確認6人是因為誤食盤古蟾蜍而中毒，呼籲民眾，如果不確認野生食材是否可食，應洽專家學者，勿自行採集食用。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 108年12月17日
朱家祥表示，衛生局派員至患者住處採集檢體，送衛生福利部食品藥物管理署檢驗，物種鑑定結果確認為盤古蟾蜍，並檢出蟾蜍毒色胺（Bufotenine）成分。
據附近居民透露，事發當天當事人在家聚餐，有人帶來食材要加菜，本以為是一般常吃的青蛙，便直接料理食用，沒想到會集體食物中毒。
朱家祥指出，台灣常見蟾蜍包括盤古蟾蜍及黑眶蟾蜍，蟾蜍毒素屬於一種強心配醣體，具心臟毒性，常存於卵、皮膚及腮腺，誤食會引發心律不整等症狀，呼籲民眾，如果不確認野生食材是否可食，應洽專家學者，勿自行採集食用，以免發生憾事。（編輯：陳俊碩）1081217
盤古蟾蜍 小檔案
- 學名：Bufo bankorensis
- 俗稱：台灣蟾蜍、癩蝦蟆。
- 棲地：中低海拔闊葉林、低海拔到3000公尺的山區。
- 特徵：身長多數約6到11公分，體色多樣，有紅褐色型、黃褐色型、暗褐色型、橘紅色型與灰黑色型等，有些甚至有背中線、花紋或斑塊，全身布滿大小不一的纍粒。
- 習性： 遇攻擊時，會做出類似伏地挺身的動作，發出「勾、勾」的叫聲，眼後的腮腺會分泌白色毒液，以免遭捕食。
- 資料來源：國立海洋科技博物館、維基百科。