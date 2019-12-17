誤食盤古蟾蜍中毒 花蓮1死5傷

花蓮縣豐濱鄉有6人因為誤食盤古蟾蜍（圖）而中毒，其中1人送醫後不治。（圖取自維基共享資源，作者：Evan Pickett，CC BY-SA 4.0）

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮縣豐濱鄉日前有民眾食物中毒，造成1死5傷，花蓮縣衛生局人員採樣鑑定，今天確認6人是因為誤食盤古蟾蜍而中毒。

衛生局長朱家祥表示，民眾將蟾蜍誤認為青蛙捕捉食用，吃完1至4小時後陸續出現噁心、嘔吐及四肢麻痺等症狀，其中1人送醫後不治，其餘5人經治療已康復出院。

花蓮豐濱鄉日前有民眾食物中毒，造成1死5傷，花蓮縣衛生局人員採樣鑑定後，17日確認6人是因為誤食盤古蟾蜍而中毒，呼籲民眾，如果不確認野生食材是否可食，應洽專家學者，勿自行採集食用。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者張祈傳真 108年12月17日

朱家祥表示，衛生局派員至患者住處採集檢體，送衛生福利部食品藥物管理署檢驗，物種鑑定結果確認為盤古蟾蜍，並檢出蟾蜍毒色胺（Bufotenine）成分。

據附近居民透露，事發當天當事人在家聚餐，有人帶來食材要加菜，本以為是一般常吃的青蛙，便直接料理食用，沒想到會集體食物中毒。

朱家祥指出，台灣常見蟾蜍包括盤古蟾蜍及黑眶蟾蜍，蟾蜍毒素屬於一種強心配醣體，具心臟毒性，常存於卵、皮膚及腮腺，誤食會引發心律不整等症狀，呼籲民眾，如果不確認野生食材是否可食，應洽專家學者，勿自行採集食用，以免發生憾事。（編輯：陳俊碩）1081217