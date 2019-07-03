誤信吃苦楝治便秘 亂吃野生植物當心中毒

（中央社記者陳偉婷台北3日電）路邊野花野草不要採，北榮毒物科專家楊振昌今天說，有民眾誤信吃苦楝可治便秘，結果吃了數十片苦楝葉後神經中毒；也有年輕女性誤把美洲商陸當成野人參，結果上吐下瀉。

衛福部食品藥物管理署食品組簡任技正林旭陽上午在記者會表示，養生風氣日盛，加上因網路發達，也愈來愈多關於養生的傳言和謠言，增加民眾誤食有毒植物的風險。近年也曾發生，民眾以手機植物APP辨別菇類，結果失準，3人中毒的慘事。

台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科科主任楊振昌在記者會表示，臨床會接觸民眾誤食野花、野果而中毒案件，如苦楝樹、美洲商陸、台灣馬桑和龍葵，民眾可能沒意識到植物有毒，甚至誤以為「天然都沒毒」，誤食後產生腸胃道、神經系統的中毒症狀。

一名63歲男性，受便秘所苦。聽朋友推薦，吃苦楝有助解便，他就摘了數十片苦楝葉。一開始先吃10片，數小時後出現眼皮無力症狀，且持續1到2天，但他不以為意，加上便秘並未改善，他以為是吃太少，又一連吃了20至30片，結果頭暈目眩、雙手無力、眼瞼下垂，才緊急救醫。

楊振昌說，過去鮮少有苦楝毒素的相關報告，但近年陸續有愈來愈多證據顯示，苦楝有毒，且整株都有毒素，以果實最毒、葉子和樹皮次之。中毒反應與攝食量有關，可能會引起腸胃道、神經症狀，也可能會呼吸困難、肝功能異常。

今年還有一名20餘歲女性，在北投山上發現美洲商陸，此植物的根與人參相似，她心喜，以為採到野生人參。結果生吃1小時後開始上吐下瀉。因缺乏解毒劑，急診只能給支持性療法。所幸後續僅腹脹數日，沒有嚴重併發症。但國外曾有致死案例。

楊振昌表示，近日也有醫院通報，有民眾把台灣馬桑誤認成桑椹，吃了後全身發麻、噁心、到醫院前已經意識不清，嚴重抽筋。台灣截至目前為止，沒有死亡案例，但國際文獻上有83個類似案例，其中有11個死亡，且主要都是小孩。

還有一種容易被誤認的植物是赤道櫻草，楊振昌說，赤道櫻草又被稱為活力菜、日本龍葵，目前為止沒有毒性報告。但日前有一家庭5人都中毒，自稱吃了赤道櫻草，但查了文獻之後認為，苦主們應該是把龍葵誤認為赤道櫻草，而龍葵有龍葵鹼，累計已有30至40例中毒病例。

楊振昌表示，民眾在野外、路邊真的不要亂摘植物，因難以確認安全性，且植物的不同部位可能有不同的毒性。如果食用不明植物後出現身體不適症狀，應儘速就醫。（編輯：管中維）1080703