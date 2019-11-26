全家吃火鍋煮自種青菜 3人農藥中毒送醫保命

台中市龍井區一家5口在煮火鍋時食用自家種的青菜後，疑因農藥未過衰退期，其中3人陸續出現頭昏、腹痛與呼吸衰竭等症狀。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市龍井區一家5口在煮火鍋時食用自家種的青菜後，疑因農藥未過衰退期，其中3人陸續出現頭昏、腹痛與呼吸衰竭等症狀，就醫確診有機磷中毒，經緊急施打解毒劑才保住一命。

光田綜合醫院急診醫學部主任林宗興今天指出，日前清晨4時許，病患一家人陸續就醫掛急診，最先就醫的是65歲媽媽，到院時抽搐、呼吸困難，醫院緊急插管並送往加護病房觀察治療。

同日下午3時許，70歲爸爸和其女兒到醫院探視母親時，爸爸也突然腳軟、腹痛，醫護人員警覺是群聚中毒，這時抵達急診的大哥，也有和父母相同的腹痛、瞳孔縮小等症狀，並住院治療。

病患家人回想，爸爸種菜會用農藥，前一晚煮火鍋加青菜曾覺得味道有異但未警覺，其中媽媽吃下最多青菜，清晨就感到不適就醫，但家人隔餐再把剩餘湯水加菜煮麵線，食用的爸爸、大兒子就出現症狀，就醫3人都確診有機磷中毒；而二兒子和女兒也有吃火鍋，不過2人提早用餐加上吃得少，且未吃隔餐的麵線湯。

林宗興解釋，中樞神經仰賴神經傳導物質「乙醯膽鹼」控制肌肉，乙醯膽鹼太少會影響記憶力，太多則使得肌肉持續收縮、無法放鬆，而有機磷會造成體內乙醯膽鹼濃度升高，使心跳變慢、腸胃蠕動增快、瞳孔縮小等症狀，嚴重會有抽搐、昏迷及呼吸抑制致死危險。

他說，當確認患者為有機磷中毒，治療第一步需穩定生命徵象，並緊急施打解毒劑，這起中毒的一家3人雖然不慎誤食，但幸運地快速確診且即時解毒保命，治療後也都未出現後遺症。（編輯：洪學廣）1081126