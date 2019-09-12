傳喝農藥防登革熱遭罰 疾管署盼別拿人命造謠

（中央社記者陳偉婷台北12日電）一名男子今年6月散播喝劇毒農藥巴拉刈可防登革熱謠言，遭台北地院裁罰新台幣4000元。疾管署副署長羅一鈞今天表示，盼民眾引以為鑑，跟人命、疫情相關事物不要亂傳謠言。

周姓男子於6月25日以「陳鼎」之名，在媒體投稿刊登「登革熱發大財」一文，內容提到「登革熱患者最低只要口服3c.c.巴拉刈，數小時內便可將病媒蚊叮咬的機率下降至趨近於零，且患者因登革熱死亡機率也會大幅下降」。荒謬言論引起疾病管制署注意，除嚴正駁斥，也向警方檢舉。

台北地院新店簡易庭日前裁定周男散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰4000元。

羅一鈞下午受訪表示，法院以社會秩序維護法開罰，疾管署尊重判決結果，也希望民眾引以為鑑，跟人命、疫情相關的事情，不要隨便亂傳謠言。

登革熱並無特效藥物可治療或預防，羅一鈞指出，治療主要是採支持性療法，患者遵照醫師指示服藥、休息、多喝水，通常在感染後2週左右可自行痊癒。

羅一鈞說，要避免被蚊蟲叮咬，家中裝設紗窗紗門、穿著淺色長袖衣褲、睡覺時掛蚊帳、使用電蚊拍、必要時塗抹政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，以及生病期間儘量在家休息，減少被斑蚊叮咬及傳播登革熱的機會。

巴拉刈是劇毒除草劑，成人喝10至15c.c就可能死亡，孩童喝3至5c.c就有致命風險。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌日前受訪曾表示，北榮毒藥防治中心1986年成立以來，看過許多因巴拉刈中毒的患者，死亡率高達60至70%，患者輕則口腔潰瘍、肝腎出問題、肺部纖維化，重則死亡，且至今沒有任何研究顯示巴拉刈和預防登革熱有任何關係，呼籲民眾千萬不可誤信謠言。（編輯：張雅淨）1080912