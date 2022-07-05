彰縣廢棄車內發現男屍 無他殺嫌疑警方交家屬領回

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化縣環保局日前清查廢棄車輛，發現一輛停放在大村鄉美港路的廢棄車內疑似有人，員警到場確認車內一具男屍，循線查出死者是57歲蔡男，由於無他殺嫌疑，通知家屬領回。

彰化縣警察局員林分局一名員警今天指出，彰化縣環保局日前清查廢棄車輛，環保局人員在大村鄉美港村發現一輛廢棄計程車，依規定拍照及張貼公告時，發現副駕駛座疑似有人，趕緊報警處理。

員警到場後發現車門沒鎖，開門後發現死者是一名男性，身穿短袖上衣和短褲，未在車內找到身分證等證件，研判死亡時間至少1個月以上，而計程車安全氣囊也已爆開。

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警方依據車牌號碼調閱車籍資料，循線找到一間修車廠；修車廠人員指出，計程車曾發生事故，除了安全氣囊爆開外，車門也無法上鎖，原本想說拖回來維修再出售，因此先把車子停在美港路，不清楚為何車內會有人。

警方清查縣內失蹤人口資料，查出死者是57歲蔡男；蔡男家屬告訴警員，蔡男平日常在外遊蕩，有時也會在外夜宿，3個月前失聯就已報案協尋；由於現場無打鬥痕跡，死者身上也沒傷痕，無他殺嫌疑，確認身分無誤後交由家屬領回。（編輯：陳仁華）1110705