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保五總隊大樓工人墜落不治 勞工局初查雇主未設護欄

2022/7/7 16:44（7/7 17:41 更新）
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高雄市仁武區保五總隊營區外牆施工，一名工人7日疑踩空從6樓高意外跌落，送醫不治。市府勞工局表示，初查雇主未設置護欄，已違反職安法規定。（高雄市勞工局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月7日
高雄市仁武區保五總隊營區外牆施工，一名工人7日疑踩空從6樓高意外跌落，送醫不治。市府勞工局表示，初查雇主未設置護欄，已違反職安法規定。（高雄市勞工局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月7日
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄仁武保五總隊營區外牆工人今天疑踩空從6樓高跌落，送醫不治。勞工局表示，初查雇主未設置護欄，已違反職安法規定。除勒令現場停工，也將雇主移送檢方偵辦究責。

高雄市政府勞工局下午發布訊息指出，承攬保五總隊營區行政大樓外牆磁磚更新工程的工程行許姓工人，中午1時多行經5到6樓高吊料口時，疑因踩空從離地約18公尺處墜落地面，送醫急救仍不治。

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勞工局經派員到場調查後，初判是雇主對於高度在2公尺以上吊料口未設置護欄，已違反職安法第6條第1項規定。勞檢處人員除已勒令現場作業停工，也將依法移送檢方偵辦，追究雇主責任，並派員辦理罹災家屬相關慰助事宜。

高雄仁武區中正路保五總隊營區中午發生工安意外，警政署保五總隊營區一名約42歲工人疑在6樓鷹架踩空墜落，警消獲報到場發現他已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫仍宣告不治。（編輯：黃世雅）1110707

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