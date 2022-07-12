男不滿妻子餵野鳥 飼料強塞嘴傷害罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄董姓男子不滿妻子游姓女子餵野鳥導致環境髒亂，爭吵時他拿一把鳥飼料往妻子嘴巴塞，游女為閃避摔倒骨折，兩人為此反目鬧到離婚，董男甚至挨告，雄檢依傷害罪起訴。

董男偵查時雖坦承因氣不過才將鳥飼料塞到游女嘴巴，但辯稱沒有要傷害對方。檢察官偵結後認為強塞鳥飼料到對方嘴巴，可能會引起抵擋、後退反應，進而造成跌倒受傷可能，據此不採信他的說詞，全案依傷害罪起訴。

高雄地檢署起訴指出，58歲董男和游女結褵多年，但不滿妻子長期餵食野鳥，導致野鳥排泄物弄髒環境。他去年10月2日上午7時許與游女為此起口角，竟情緒失控隨手拿一把鳥飼料塞到對方嘴巴。游女伸手阻擋，結果重心不穩摔倒致右膝蓋骨折。

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游女報警後，雖然未對丈夫提告，但今年2月間兩人又因細故起口角，結果因董男發脾氣，游女左臉被甩一巴掌造成紅腫。這次游女忍無可忍將新仇加舊恨，一次提告2個傷害罪。

不過，因轄區高市鳳山警分局員警今年到場處理時，未發現游女臉上有紅腫，且事後也未就醫驗傷。打巴掌部分，雄檢只得依罪證不足處分不起訴。夫妻兩人最後也因爭執不斷，離婚收場。（編輯：郭諭儒）1110712