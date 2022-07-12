機車停橋上不見騎士 警重返現場救起落水女

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嘉義縣警察局民雄分局表示，9日獲報仁弘橋上停放1部機車，但未看見騎車的人，警方發現騎車的女子竟在橋下溪裡載浮載沉，通報消防人員前來救援。（消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月12日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉縣民雄鄉仁弘橋上停放1部機車，但未見騎車者，警方通知機車所有人前來領回後，因覺有異，重返現場發現騎車女子竟在橋下溪裡載浮載沉，通知消防局吊掛挽回一命。

嘉義縣警察局民雄分局今天發布新聞稿表示，9日上午11時許接獲民眾報案，指民雄鄉仁弘橋上停放1部機車，但未見有人在該處，巡邏人員前往巡視也未發現騎士，因此先通知機車所有人前來領回。

民雄分局說，到場領回機車的民眾告知，早上家人騎乘這部機車出門，但不清楚為何停放橋上。警員察覺有異，再次前往仁弘橋附近巡視，中午12時50分發現一名年約30多歲女子躺在橋下溪裡載浮載沉，現場呼喊這名女子無反應，火速通報消防人員前來救援。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，接獲警方通報，立即以出動具有吊掛設備的救助車輛，到場將這名女子吊掛上岸，經救護人員評估尚有生命徵象，立即給予相關急救處置，送往嘉義基督教醫院救治，幸無大礙。

警方表示，獲救女子就是把機車騎到仁弘橋停放的人，她落水原因還在調查中，呼籲民眾天氣炎熱，千萬不要到野溪中戲水，以免發生溺斃意外。（編輯：謝雅竹）1110712