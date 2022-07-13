國3南下266公里處連環撞 2車翻覆1死1傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）國道3號南下266公里處今天上午8時許發生4車連環撞車禍，其中2車翻覆，雲縣消防局獲報趕到現場搶救，70歲轎車駕駛當場無呼吸心跳、送醫不治，40歲貨車駕駛雙腿骨折，確切肇事原因待釐清。

雲林縣消防局今天上午8時許接獲民眾報案，指稱國道3號南下266公里處有4輛車追撞事故，有人受困車內；消防局立刻派遣3輛消防車、2輛救護車前往搶救。

救護人員抵達現場，看到車禍現場有3輛轎車、1輛小貨車，其中70歲轎車駕駛當場無呼吸心跳，送醫不治，而40歲貨車駕駛受困車內，消防人員以破壞器材搶救並緊急送醫，另2輛轎車駕駛無礙，無須送醫。

事故現場橫跨內線2車道，交通一度受阻，國道警方獲報後，已派員到場交管，目前已恢復交通順暢。

警方初步了解車禍原因為，陳姓男子行駛內線車道因喝水未注意車前狀態，撞擊前方70歲駕駛的轎車和波及到中線車道小貨車，而70歲駕駛的轎車則往前推撞另輛轎車。（編輯：陳仁華）1110713