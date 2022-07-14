恩恩爸爸：新北市府說法矛盾 打臉自己顯得可恥

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恩恩的爸爸林先生（左2）14日表示，新北市府回應中央指揮中心對調查的質疑，根本是將責任推給消防基層，且許多說法矛盾打臉自己。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）恩恩的爸爸林先生今晚表示，新北市府回應中央指揮中心對調查的質疑，根本是將責任推給消防基層，且許多說法矛盾打臉自己；衛生局說有專線卻無法發揮功效，專線是做什麼用的。

中央流行疫情指揮中心今天公布恩恩案調查報告2大疑點，包括新北市府明知有生命危險應派救護車，但119仍聯繫衛生局徵求同意；另衛生局稱人員均在勤，電話卻通通轉語音，將再要求說明。

市府消防局回應表示，接獲恩恩家屬報案時，多管道聯繫衛生所、衛生局、雙和醫院，因醫院降載而無法收治，被要求聯繫醫院感控；119並非只聯繫衛生局，更非徵求其同意。

衛生局說，市府並無COVID-19個案須由衛生局評估同意才可派遣救護車之規範，惟防疫身份患者送醫須有指定之收治醫院。衛生局也說，中和衛生所的電話總機設定在非上班時間會自動切換語音答覆，也公布語音的內容、專線的電話號碼。

恩恩的父親林先生今晚接受中央社記者電話訪問表示，衛生局否認需要其同意才可以派車救護，但消防局119勤務中心仍多次聯繫衛生局，這狀況與衛生局的說法相互矛盾，「是否要將責任推給基層消防」。

林先生說，新北市府至今仍不認錯，家屬報案時已經告知恩恩的情況陷入昏迷，但消防局遲遲不送醫，是在等什麼。新北市府很多事情交代不清楚，甚至回應內容打臉自己，顯得很可恥。

林先生表示，至於衛生局宣稱有專線，為何家屬及消防局打電話給衛生所、衛生局時，都多次打不通找不到人；若有專線，專線是做什麼用的，很明顯就是沒有專線。消防局與衛生局很多說法都充滿矛盾，究竟市政府在隱瞞什麼。

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民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室晚間也發新聞表示，市政府目前提出的資料，證明的確有延誤恩恩就醫的事實，請市長侯友宜不用再等到司法或監察院的調查，應真心誠意立即向恩恩爸及社會大眾道歉。

競選辦公室發言人李坤城表示，市府每次交資料都避重就輕，像擠牙膏式的壓一點交一點，侯友宜應該像個漢子承擔政治責任，向恩恩爸道歉，也要立即公布市府所有內部調查資料，讓恩恩案早日還原真相。（編輯：張銘坤）1110714