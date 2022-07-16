刑事局：加強選前治安 持續肅槍專案掃蕩不法

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（中央社記者劉建邦台北16日電）刑事局今天表示，南投槍擊案迅速破案，近期首要任務是以加強選前治安為要務，將不定期執行肅槍專案，掃蕩不法分子及犯罪集團，維持治安穩定。

南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生4死1重傷槍擊案，凶嫌李鴻淵15日下午在台中市遭警方逮捕。警政署刑事局今天發布新聞資料指出，南投發生槍擊案後，署長黃明昭第一時間南下指揮，並統合各單位量能進行偵查，在案發後21小時迅速破案，展現警察維護治安決心與行動力。

刑事局表示，近年發生槍擊案，警方多能迅速偵破，像去年共發生100件槍擊案全數偵破；近5年全般刑案及犯罪指標案類呈現發生數下降、破獲率上升趨勢。

刑事局指出，槍砲彈藥刀械管制條例在民國109年6月修正通過後，強化管制非法槍枝力道，經統計，107年查獲超過2100枝槍枝，去年查獲近1300枝，顯示槍枝已逐年遞減。

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刑事局表示，因應九合一選舉在11月26日投票，將強化查察賄選、防制暴力介入選舉，近期首要任務是以淨化選前治安為要務，並把檢肅非法槍械、防制槍擊案列為重點，將規劃執行不定期肅槍專案，加強掃蕩擁槍且危害治安的不法分子及犯罪集團。

刑事局指出，警方會在第一線守護治安，並以最嚴厲手段掃蕩不法，絕對有信心及能力制裁滋事不法分子，確保治安維持穩定。（編輯：李亨山）1110716