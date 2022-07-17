捷運女客遭偷拍乳溝 偷拍狼辯拍飛機遭送辦

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北捷運文湖線日前發生1名鍾姓女乘客搭車時遭人偷拍胸部，幸經熱心民眾告知，她立即偕同行友人和月台保全攔阻涉案的40多歲何男，警方隨後檢視何男手機證據確鑿、依法送辦。

台北市警察局捷運警察隊三分隊副分隊長王恩祥今天指出，第三分隊警員黃建華、曾國隆日前執勤時接獲通報，指忠孝復興站有女乘客遭人偷拍，立即趕往現場處理。

經初步了解，被害的鍾姓女乘客是在文湖線內湖站上車，在座位上使用手機而未多加注意周邊情形，隨後40多歲上班族何男自大直站上車後便在車廂內搜尋目標，經鎖定鍾女後，便伺機站在她座位旁，並在列車行經松山機場時趁機由上往下拍攝鍾女的胸部。

幸有一旁熱心民眾發現後告知鍾女遭人偷拍，她下車時便會同月台保全及同行友人合力將何男團團圍住。

警方獲報趕至現場時，經檢視何男手機，發現確實有偷拍鍾女胸部的照片，但何男辯稱是列車行經松山機場要拍飛機時而不慎拍到，但有民眾指證歷歷，百口莫辯的何男只能乖乖認罪。

全案詢後將何男依涉妨害秘密罪嫌移送轄區市警局大安分局續辦。

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捷警隊提醒，常見偷拍犯罪手法多以利用電扶梯上下乘時角度落差、車廂內趁被害者坐在椅子上及上廁所門縫空隙，趁被害人一時不察偷拍裙底、胸部或如廁影像。

由於適逢暑假期間，捷警隊表示，已特別分析犯罪熱點、時間，並規劃16個重點站體，守望及車廂巡邏勤務，同時結合捷運公司保全、站務人員、轄區分局及綿密監視系統，以遏止類似案件發生。（編輯：卞金峰）1110717