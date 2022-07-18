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趁天微亮護漁區內採捕水產 2男滿滿漁獲當場被逮

2022/7/18 10:03（7/18 10:46 更新）
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台東富山漁業資源保育區18日清晨被志工發現，有民眾潛入違規採捕水產動植物，海巡人員獲報當場查獲32隻龍蝦、10尾魚及2顆海螺，並將2男送台東縣政府裁處。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月18日
台東富山漁業資源保育區18日清晨被志工發現，有民眾潛入違規採捕水產動植物，海巡人員獲報當場查獲32隻龍蝦、10尾魚及2顆海螺，並將2男送台東縣政府裁處。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月18日
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（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東富山漁業資源保育區今天清晨被志工發現，有民眾潛入違規採捕水產動植物，海巡人員獲報當場查獲32隻龍蝦、10尾魚及2顆海螺，並將2男送台東縣政府裁處，以維護海洋資源保育。

今天清晨4時許，台東縣富山漁業資源保護區志工發現有民眾潛入護漁區內射魚，通知海巡隊到場，等疑似違規採捕的民眾上岸上前攔捕，查獲2名民眾穿著潛水衣，手中拿著魚叉和2袋滿滿漁獲上岸。

海巡隊人員上前攔捕時，其中1名男子竟跳下海想水遁，志工追下海把人帶上岸；經過清查，2人違規採捕龍蝦32隻、10尾魚和2顆海螺。

第一三岸巡隊表示，採捕漁獲於蒐證完成後將野放，而王姓及鄭姓男子依違反漁業法規定裁處。

富山漁業資源保育區為台東縣政府公告的保育禁漁區，違者將依漁業法處新台幣3至15萬元罰鍰，提醒民眾切勿於此處以任何器具違規採捕水產動植物，也呼籲民眾若於保育區發現不法情事，可撥打118免費服務專線通報。（編輯：陳仁華）1110718

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