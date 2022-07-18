嘉縣米店神明金牌不速客摸走 店家機靈記下車牌逮人

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嘉義縣詹姓男子日前至水上鄉一家米店偷走約4錢重神明金牌，業者詢問找誰，詹男慌張駕車離開，店家覺得可疑記下車牌，警循線逮人，依竊盜等罪嫌移送。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月18日

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義縣詹姓男子日前至水上鄉一家米店偷走約4錢重神明金牌，老闆娘問找誰，詹男慌張駕車離開，業者覺得可疑記下車牌，事後發現金牌遭竊報警，警循線逮捕，依竊盜等罪嫌移送。

嘉義縣警察局水上分局今天發布新聞稿指出，轄區柳林派出所10日接獲水上鄉柳鄉村一家米店老闆娘陳姓婦人報案，指一名不詳男子趁其不注意時，竊取店內懸掛於神明上的重約4錢、4面金牌。

警方指出，業者陳婦當時在米店後方整理物品時，聽到有人進店的聲音，便走到店面詢問詹男要找誰或者是要買米，不過詹男卻沒應答，慌張走出店外駕車離開，陳婦覺得可疑抄下詹男車牌，返回店內才發現懸掛於神明上的4面金牌遭硬扯竊走，僅留下斷掉的金鍊。

警方隨即調閱米店附近監視器畫面，發現詹男空手徒步走入米店內，約1分鐘後從店內走出，且手上還握有金牌，經查車號，發現住在朴子市的46歲車主詹男涉有重嫌。

警方聲請搜索票及拘票，日前至朴子市逮捕詹男，並從其住處查扣神明金牌變賣的贓款新台幣7300元及注射海洛因毒品針筒；詹男坦承犯行，警訊後，依竊盜等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110718