國道開車玩槍走火自傷左腿 男子謊稱行車糾紛

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）潘姓男子17日與女友一同前往宜蘭，開車行經國道5號時把玩槍枝不慎走火自傷左大腿，潘男一度謊稱是行車糾紛遭人開槍，經警方追查才吐露實情，詢後依法送辦。

40多歲潘男17日晚間，駕駛白色賓士車載著女友一同前往宜蘭，晚間10時許，行經國道5號南向羅東至蘇澳路段時，潘男把玩槍枝不慎擊發，子彈貫穿左大腿，當場血流如注。

潘男將車開下蘇澳交流道後，停在一間甕窯雞餐廳後方停車場，隨後將槍枝包裹丟棄，接著開到蘇澳鎮中山路一段一處空地將車停妥後，攔下計程車前往台北榮民總醫院蘇澳分院急診，昨天凌晨1時30分許，轉送至羅東博愛醫院治療。

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潘男左大腿受有1平方公分貫穿傷口，醫師研判為槍傷，通報轄區蘇澳警分局，潘男卻向警方謊稱是因行車糾紛遭人開槍，由於事發地在國道，全案轉由第9公路警察大隊偵辦，經警方調閱監視器和鑑識小組勘驗採證，研判子彈並非從車外射入車內，潘男才供出實情。

警方昨天下午4時許帶著潘男的女友前往甕窯雞餐廳尋找涉案槍枝，正巧餐廳員工休息時在店外發現這個包裹，好奇打開驚見裡頭有槍枝於是通報警方，警方隨後將1把改造手槍和1顆改造子彈彈殼帶回，全案詢後將依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。（編輯：方沛清）1110719