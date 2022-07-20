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首頁 / 社會

中山大學職員監守自盜 偽造家樂福禮券補缺口漏餡

2022/7/20 14:23
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（中央社記者洪學廣高雄20日電）中山大學楊姓行政組員涉監守自盜保管的上千張家樂福禮券，以9折賣給網友，發現校方起疑後，楊男卻影印900張假禮券補回，雄檢偵結後依貪污、偽造有價證券等罪起訴。

楊男接受偵訊時否認有賣禮券給網友，至於檢警在他家查獲的84張禮券，是因覺得學校保險箱不安全，所以才帶回家保管，不知道這樣算不算侵占，也沒有偽造家樂福禮券。

不過，楊男父母接受偵查時卻證述，楊男民國109年9月因投資、簽賭欠債等原因，擅自拿取保管的家樂福禮券，高雄地檢署依據相關證詞和校方證據，不採信被告說詞，偵結後依貪污、偽造有價證券等罪起訴。

高雄地檢署起訴指出，高雄國立中山大學自106年起，每年都會以公開招標方式採購家樂福生日禮券，作為員工的生日賀金發放。但在人事室擔任行政組員的楊男，卻利用109年起承接點收、保管發放禮券機會，陸續竊取校方1448張禮券在網路以9折販賣。

檢方指出，楊男自109年6月起先是從保險箱取出230張面額1000元禮券賣給網友，過沒幾個月又再偷走234張禮券售出，甚至再偷走84張禮券帶回家。但疑因資金缺口擴大，他同年11月眼見校方採購994張禮券，竟直接拿走其中900張變賣，並影印偽造900張假禮券放回保險箱。

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直到校方人員發現楊男行為詭異，且11月底清點時發現禮券短少，經詢問後才陪同楊男前往住處拿回84張尚未變賣的禮券，校方人員返校清點禮券張數，核對券號後，更發現真假禮券尺寸大小不一，且偽造的假禮券觸感平坦，明顯有觸感不一情形。

校方人員經通報家樂福列管鎖定這批禮券券號後，發現買到禮券的黃姓網友曾前往2間家樂福消費，經檢警傳喚說明，確認楊男監守自盜事實。（編輯：郭諭儒）1110720

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