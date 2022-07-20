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中市男子陳屍大排水溝 身分死因待釐清

2022/7/20 19:25（7/20 19:41 更新）
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台中市西屯區工業區十六路一處大排水溝內20日有民眾發現一名男子倒臥，消防人員到場救援發現男子已明顯死亡，隨即將遺體吊掛至地面安全處，後續交由轄區警方處理；由於死者身上沒有證明文件，將進一步釐清死者身分及死因。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月20日
台中市西屯區工業區十六路一處大排水溝內20日有民眾發現一名男子倒臥，消防人員到場救援發現男子已明顯死亡，隨即將遺體吊掛至地面安全處，後續交由轄區警方處理；由於死者身上沒有證明文件，將進一步釐清死者身分及死因。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月20日
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市消防局今天下午4時多據報有民眾倒臥西屯區一處深約3樓高大排水溝，救護人員到場發現已明顯死亡，將遺體吊掛到地面，後續由警方進一步調查死者身分及死因。

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消防局表示，下午4時17分許接獲報案，有民眾倒臥在西屯區工業區十六路的一處大排水溝，經出動救護人員到場搶救，發現這名年約50、60歲的男子倒臥深約3層樓高下方河堤，接觸到時評估已明顯死亡，下午5時57分將遺體吊掛至地面安全處，後續交由轄區警方處理。

警方表示，死者身上有綁繩子，疑似要下到大排水溝，研判可能繩子未綁牢而掉落，撞擊到頭部意外身亡，倒臥在排水溝近涵洞處，被在附近一家公司的外籍移工發現而報案，由於死者身上沒有證明文件，將進一步釐清死者身分及死因。（編輯：謝雅竹）1110720

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