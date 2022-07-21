女獨攀南湖大山摔落200公尺深谷 附近山友及時伸援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陳姓女山友獨攀南湖大山，20日不慎摔落邊坡、無法動彈，所幸附近山友及時發現，將她拉上路徑並通報救援，花蓮縣消防局21日派遣6名地面人員搭乘空勤直升機馳援，初步判斷疑腰椎嚴重受傷，經固定後移動到吊掛處，由空勤協助吊掛下山。（空勤總隊提供）中央社記者張祈傳真 111年7月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）28歲陳姓女山友獨攀南湖大山，昨天行經陶塞山屋附近摔落200公尺深谷無法動彈，所幸附近山友及時發現，將她拉上路徑通報救援，搜救人員今天中午順利將人吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長朱哲民今天接受中央社記者訪問指出，陳姓女山友19日獨自從思源啞口入山前往南湖大山，20日行經陶塞山屋附近不慎摔落邊坡，現場附近山友看見她摔落，立即上前救援。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報案山友向消防局表示，有一女山友掉落200公尺深谷，經現場2名山友協力救援，將女子拉上路徑，女子意識清楚，但無法行走，便通報消防人員救援，女子由2名協作員陪同等待救援。

朱哲民表示，今天上午派遣6名地面人員搭乘空勤直升機降落在南湖東峰上圈谷，步行2小時後接觸傷患，初步確認疑因腰椎嚴重受傷，導致身體無法動彈，所幸意識清楚，經固定後移動到吊掛處，由空勤協助吊掛下山。（編輯：陳仁華）1110721