男子拒繳罰單11萬餘元 荔枝園遭查封才繳清

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市宋姓男子積欠酒駕拒測等多筆罰單共新台幣11萬餘元拒繳，全案移送行政執行署後，承辦書記官依法查封宋男繼承的荔枝園並告知宋母，事後宋男繳清罰單，土地才免於被拍賣。

行政執行署台中分署今天發布新聞稿表示，家住台中市豐原區的宋男，在民國106年6月間因酒駕拒測，遭開罰新台幣9萬餘元未繳，連同其他無照駕駛等罰單，欠費共11萬3000多元。

案經台中市交通事件裁決處移送行政執行署台中分署強制執行，因宋男名下無財產可供執行，台中分署數次通知他繳納，或至分署說明財產狀況他都未理會。

經台中分署持續調查宋男財產，發現他於109年1月間繼承一筆土地，面積達1061平方公尺，雖宋男持分僅十二分之一，仍通知地政機關辦理查封登記。

台中分署承辦書記官於今年4月間，前往宋男所繼承土地現場勘查，發現土地上種植荔枝樹已結實累累，現場雖無法確認何人所種植，但再聯繫宋男仍未獲理會。

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承辦書記官於今年7月間，再到宋男位於豐原區的戶籍地訪查遇到宋男母親，書記官告知宋母，宋男的荔枝園土地已被台中分署依法查封，並請對方協助轉知宋男應儘速處理避免土地被拍賣。

宋母聽聞後臉色凝重表示，兒子做錯事會將土地被查封狀況轉知，並願協助提醒將罰單繳清，畢竟酒駕就是不對。一週後，台中分署接獲台中市交通事件裁決處通知，宋男已將罰鍰全數繳清，台中分署隨即塗銷該筆不動產查封紀錄。（編輯：黃世雅）1110722