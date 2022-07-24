誤信詐騙領投注獲利遭軟禁 寫字條求救警助脫困

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市邱姓民眾誤信詐騙集團下單投注網路博弈，因對方誆稱要當面確認身分及銀行資料才能領取投注獲利，赴約後竟遭軟禁於汽車旅館，後來寫字條向外求救，警方獲報成功救人。

台南市政府警察局歸仁分局今天發布新聞稿指出，被害人因誤信詐騙集團宣稱網路博弈可輕鬆獲利而下單投注，後來對方誆稱投注金額已有獲利，但若想提領獲利金額，須以面交方式當場確認身分及銀行資料，被害人信以為真，與對方相約7月21日晚間在仁德區某汽車旅館碰面。

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警方指出，被害人抵達後遭對方要求投入更多資金，察覺有異卻被控制行動，後來趁對方不注意時寫下一張求救字條，字條上寫出自己被軟禁的房號，希望看到字條的民眾協助報警，警方22日獲報後派員前往汽車旅館逮捕巫姓、林姓2名嫌疑人，並成功救出被害人。

警方指出，全案偵訊後將巫、林兩人依妨害自由、詐欺及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，並呼籲民眾勿輕信博弈輕鬆獲利、假投資等廣告招攬，遇類似情況可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。（編輯：管中維）1110724