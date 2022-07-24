7旬婦社區旅遊宜蘭望龍埤失聯 警消尋獲平安無恙

74歲王姓婦人（中）23日從新北市樹林區搭遊覽車到宜蘭一日遊，在員山鄉望龍埤不慎迷路失聯，消防人員24日清晨在一間土地公廟旁山路竹林裡尋獲王女，所幸平安無恙。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月24日