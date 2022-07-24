7旬婦社區旅遊宜蘭望龍埤失聯 警消尋獲平安無恙
2022/7/24 11:49（7/24 12:16 更新）
74歲王姓婦人（中）23日從新北市樹林區搭遊覽車到宜蘭一日遊，在員山鄉望龍埤不慎迷路失聯，消防人員24日清晨在一間土地公廟旁山路竹林裡尋獲王女，所幸平安無恙。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月24日
（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）74歲王姓婦人昨天搭遊覽車到宜蘭一日遊，在員山鄉望龍埤不慎迷路失聯，消防局出動大批人力搜索，今天清晨在一間土地公廟旁山路竹林裡尋獲，所幸平安無恙。
宜蘭縣消防局昨天下午3時許接獲報案，指母親74歲王女參加社區旅遊，上午搭遊覽車自新北市樹林區前往員山鄉望龍埤旅遊，下車後就不見蹤影，團員到處搜尋直到下午2時仍未找到王女。
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消防局立刻調派員山、礁溪分隊人車前往搜尋，並出動義消及空拍機支援，消防聯絡家屬後，得知王女曾去電求救，並表示所在位置周圍都是樹木，掛斷電話後就連絡不上。
經調閱湖山國小旁土地公廟監視器，發現王女昨天上午10時4分往土地公廟旁山路上去後就沒走下山，警消昨天搜索未果，上午持續派員搜尋，清晨6時許在土地公廟旁山路竹林裡尋獲王女，所幸意識清楚無明顯外傷，王女婉拒送醫，後續交由員警及家屬協助。（編輯：方沛清）1110724
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