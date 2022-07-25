更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
萬安演習下午登場 北市須離車疏散 公車下車要刷卡嗎？QA一次看
首頁 / 社會

台中潭子滷味攤老闆遭槍擊亡 警朝感情糾紛查緝

2022/7/25 09:40（7/25 10:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市潭子區24日晚間發生槍殺案，36歲的滷味攤曾姓老闆遭人開槍，送醫不治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月25日
台中市潭子區24日晚間發生槍殺案，36歲的滷味攤曾姓老闆遭人開槍，送醫不治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市潭子區昨晚發生槍殺案，36歲的滷味攤曾姓老闆遭開槍送醫不治。警方今天表示，懷疑因感情糾紛引發，並在太平區鎖定犯案車輛及對象，全力查緝。

台中市消防局昨天晚間9時47分接獲通報指稱，位於潭子區潭子街一段靠近潭子車站附近有人受傷，到場發現一名30多歲的男子頭部中彈，失去生命跡象，緊急送往台中慈濟醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

台中市警察局大雅分局接受媒體訪問指出，昨晚9時多接獲民眾報案，位於潭子區潭子街一段31巷附近疑有糾紛情事，聽見疑似有開槍聲響，曾姓傷者（36歲）已由救護車送往慈濟醫院救護。

警方表示，隨即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器，並於深夜在太平區鎖定犯案車輛及對象，全力展開查緝中。曾男經送醫搶救後仍宣告不治。

經警方初步瞭解，犯嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛犯案。警方說，將持續追查其中有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源，依法究辦。（編輯：管中維）1110725

延伸閱讀
康建生技4死凶嫌李鴻淵拒供槍彈來源 動機疑長期積怨去年平均3.65天一起槍擊案 立委要求警政署改善網路直播留言要槍殺盧秀燕 23歲男子被法辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族