台中潭子滷味攤老闆遭槍擊亡 警朝感情糾紛查緝

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台中市潭子區24日晚間發生槍殺案，36歲的滷味攤曾姓老闆遭人開槍，送醫不治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市潭子區昨晚發生槍殺案，36歲的滷味攤曾姓老闆遭開槍送醫不治。警方今天表示，懷疑因感情糾紛引發，並在太平區鎖定犯案車輛及對象，全力查緝。

台中市消防局昨天晚間9時47分接獲通報指稱，位於潭子區潭子街一段靠近潭子車站附近有人受傷，到場發現一名30多歲的男子頭部中彈，失去生命跡象，緊急送往台中慈濟醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

台中市警察局大雅分局接受媒體訪問指出，昨晚9時多接獲民眾報案，位於潭子區潭子街一段31巷附近疑有糾紛情事，聽見疑似有開槍聲響，曾姓傷者（36歲）已由救護車送往慈濟醫院救護。

警方表示，隨即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器，並於深夜在太平區鎖定犯案車輛及對象，全力展開查緝中。曾男經送醫搶救後仍宣告不治。

經警方初步瞭解，犯嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛犯案。警方說，將持續追查其中有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源，依法究辦。（編輯：管中維）1110725