網路直播留言要槍殺盧秀燕 23歲男子被法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市羅姓男子日前網路留言要槍殺台中市長盧秀燕，警方獲報後循線逮捕羅男，雖未查獲槍枝仍將他依法送辦；盧秀燕得知羅男家庭處境後表示不願追究，並肯定警方迅速破案。

台中市警察局刑警大隊科偵隊今天告訴中央社記者，7月12日網紅「廖老大」在臉書直播時，23歲羅男在直播留言要槍殺盧秀燕，警方獲報立即組成專案小組偵辦。

案經警方鎖定羅男身分後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，當天下午前往羅男位於西屯區的住處查緝，但未發現槍枝等違禁物品，並將他帶回警局調查釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方查出，羅男目前無業、無前科，他供稱，在網路上與其他網友聊天時一時情緒激動，才留下不當的言論，事後也相當後悔。警方全案詢問後，將羅男依恐嚇危害安全罪移送台中地檢署偵辦。

盧秀燕今天出席活動接受媒體聯訪時表示，雖然對案件感到震驚，但更關心羅男的家庭處境，瞭解詳情後不願追究，除肯定市警局迅速破案，並期勉警方持續守護城市，帶給市民更多安心。（編輯：張芷瑄）1110723