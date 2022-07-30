滷味攤老闆命案 警搜捕山區2關鍵找到凶嫌屍體

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市潭子區24日發生滷味攤老闆槍擊命案，台中市警察局鎖定太平區山區動員搜捕5天，29日發現疑似屍臭味、蒼蠅拍翅聲，在陡坡發現一具屍體，比對確認死者為林姓凶嫌。

台中市潭子區潭子火車站附近的滷味攤，24日晚間發生槍擊命案，曾姓老闆遭槍擊不治。台中市警察局組成專案小組，25日發現犯案車輛，派出警力、警犬搜索太平山區5天，29日在山區發現屍體，台中市警察局今天召開案件說明會，警察局長蔡蒼柏親自主持，刑警大隊長林明佐說明案情。

林明佐接受媒體聯訪指出，透過科學分析相關跡證顯示，太平山區為熱區，連日動員人力、警犬搜索，29日上午在黃竹山區聞到疑似屍臭味，往上搜尋，聽到蒼蠅聚集的聲音，但因地處偏僻無法靠近，使用空拍機接近確認發現有一具屍體。

警方指出，屍體位於陡峭陡坡上，請搜救隊協助，耗時5小時才將屍體吊掛離開陡坡。屍體腫脹且已有長蛆，初步研判死亡時間超過3天。經刑事局漏夜比對，確認死者為林姓凶嫌。

警方調查，41歲林姓凶嫌懷疑第2任前妻與曾男有交往狀況，疑因感情糾紛才犯案。

警方另在屍體旁發現1把非制式手槍、41顆子彈、彈匣，也在凶嫌的包包起出藥盒、卡片等物件。初步了解，林姓凶嫌疑似患有疾病。屍體有創傷，現場經查無外力介入狀況，創傷原因將由法醫相驗釐清。

蔡蒼柏表示，能在死者頭七前偵破案件，是對死者最好的伸冤，感謝專案小組連日偵辦，也感謝在農忙時節放下手邊工作加入搜尋的社區守望相助隊。（編輯：方沛清）1110730

台中市潭子區24日發生滷味攤老闆槍擊命案，警方連日偵辦，29日尋獲凶嫌遺體。台中市政府警察局30日召開案件說明會，由刑事警察大隊大隊長林明佐（中）說明案情。中央社記者趙麗妍攝 111年7月30日